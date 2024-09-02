«В бреду и без сознания»: у Анастасии Костенко заклинило челюсть от боли
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Модель Анастасия Костенко сообщила, что отоларинголог поставил ей диагноз «острый левосторонний экссудативный синусит». Жена футболиста Дмитрия Тарасова добралась до врача, будучи «почти без сознания».
Подробнее о своем состоянии и диагнозе Костенко сообщила в Telegram-канале.
«Дошла я до отоларинголога в полном бреду и почти без сознания. Давящая и ноющая боль на половину лица, даже есть не могла, потому что челюсть заклинило от боли», - поделилась Костенко.
Она отметила, что не удивилась диагнозу. Анастасии сделали КТ, и врач подтвердил гайморит.
«Отказ от пункции, «кукушка» и назначение антибиотиков. Моя ошибка была в том, что я медлила с приемом, потому что послушала всех, кто говорил, что без высокой температуры такого диагноза не бывает», - поделилась Костенко.
Она добавила, что три дня ходила с низкой температурой 35,4-35,6.
Ранее Костенко говорила, что хочет еще ребенка. Она призналась: пятый малыш есть в планах, но не в ближайшее время.