В больницу привезли рояль: раскрыты подробности последнего праздника Евгении Добровольской

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в ходе церемонии прощания с Евгенией Добровольской сообщил, что ради нее в больницу привезли рояль. Актриса отметила свой 60-летний юбилей на больничной койке.

По словам ректора, в день рождения в палате Добровольской собрались ее родные, друзья и коллеги.

«Она хотела жить, она боролась до последнего. Врачи все делали, чтобы ее спасти. Моя дорогая, я был рядом с тобой во всех ипостасях актерской жизни. Ты была моей партнершей, ты была актрисой, когда я ставил спектакли», — поделился Золотовицкий.

При этом близкие актрисы подтвердили его слова и отметили, что Евгения была счастлива и впервые за долгое время забыла о боли.

«Вместе пели ее любимые песни. Было тепло, по-семейному. Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались», —приводит Kp.ru слова коллег Добровольской.

Собеседник издания уточнил, что актриса с осени 2024 года находилась под наблюдением медиков, но не была в хосписе. Она искренне надеялась, что еще вернется в театр, хотя и знала о серьезности своего диагноза.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака желудка, с которым актриса боролась с 2023 года. 14 января ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее на Основной сцене в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова состоялась церемония прощания с Евгенией Добровольской. Одним из первых прибыл проводить актрису в последний путь ее 33-летний сын Николай Ефремов, рожденный в браке с актером Михаилом Ефремовым.