Исхудавший сын Добровольской и Ефремова Николай первым подошел к гробу матери

В Москве на Основной сцене в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова состоялась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, скончавшейся от рака 10 января.

Одним из первых прибыл проводить актрису в последний путь ее 33-летний сын Николай Ефремов, рожденный в браке с актером Михаилом Ефремовым. Молодой человек сильно похудел и осунулся. Он был одет в черный пуловер, темные брюки и белые кроссовки. Видео с траурного мероприятия опубликовал NEWS.ru.

Напомним, что Николай лежал в наркологической клинике из-за абстинентного синдрома. В 2023 году он упал с высоты и перенес несколько операций.

Он первым поднялся на сцену и подошел к гробу с матерью. За Николаем проследовали 22-летний сын актрисы от Ярослава Бойко Ян и 15-летняя дочь Анастасия, рожденная от Дмитрия Мананникова.

Всего у актрисы четверо детей. Старшему сыну Добровольской Степану 38 лет, и он проживает за границей.

Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака желудка, с которым актриса боролась с 2023 года.

Ранее актер Никита Ефремов подчеркнул, что Евгения Добровольская не его мать и призвал не выражать ему соболезнования.