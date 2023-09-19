Сердце не выдержало: актер Алексей Янин умер в 40 лет

Актер Алексей Янин умер. Об этом сообщили его родные.

Янину было 40 лет. Со 2 сентября он находился в реанимации.

19 сентября сердце артиста не выдержало – Янина не стало.

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра, актер 8 лет боролся с последствиями инсульта. Театр выразил соболезнования семье.

Время и место прощания с Яниным не называются.

Супруга Янина Дарья Клюшникова подтвердила РЕН ТВ информацию о смерти актера.

Инсульт случился у Янина в 2015 году. Актер был прикован к постели. В начале сентября появилось сообщение о смерти Янина, но выяснилось, что звонок был сделан не сотрудниками больницы, а мошенниками.

6 сентября мать Янина говорила, что сыну стало немного лучше. Вместе с тем он оставался в стабильно тяжелом состоянии.