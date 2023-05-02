В больнице оказался не случайно: друг рассказал о самочувствии Евгения Петросяна

77-летний юморист Евгений Петросян попал в больницу не случайно. Настоящую причину госпитализации раскрыл его близкий друг, автор монологов Георгий Териков.

Он подтвердил, что Петросян попал в больницу. Териков связался с ним: в телефонном разговоре юморист сообщил, что «все нормально».

«Голос бодрый, у него все хорошо», - сказал собеседник сайту mk.ru.

Териков напомнил, что после операции на сердце Петросяну необходимо периодически ложиться в больницу на плановую госпитализацию. Проверка занимает два дня.

На этот раз юморист также сообщил другу, что «через два дня уже будет дома».

Напомним, 10 лет назад юмористу сделали стентирование: ему заменили сердечный клапан, чтобы восстановить работу коронарных сосудов. 1 мая 2023 года Петросяна доставили в больницу. Появилась информация, что скорую вызвала жена Татьяна Брухунова. Сообщалось, что поводом стало плохое состояние юмориста.