«В больнице, но с ней уже все в порядке»: что известно о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой

24 мая звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Маргарита Терехова была госпитализирована в Боткинскую больницу. По данным СМИ, у народной артистки России диагностировали желудочно-кишечное кровотечение. В беседе с Kp.ru дочь актрисы Анна Терехова подтвердила, что она находится в больнице, и рассказала о ее самочувствии.

Накануне в СМИ появлялась противоречивая информация о состоянии Маргариты Тереховой. Внук артистки Михаил Добрынин опроверг сообщения о ее госпитализации, а сын и дочь знаменитости не отвечали на звонки. Однако теперь Анна Терехова вышла на связь и пояснила ситуацию.

«Да, мама в больнице, сейчас с ней уже все в порядке. Но пока я не буду давать никаких комментариев. В данный момент я решаются очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — заявила дочь Маргариты Тереховой.

Напомним, с начала 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Маргарита Терехова уже долгое время не появляется на публике, а крайний раз давала публичные интервью в 2009 и в 2011 году. Дочь артистки рассказывала, что она в основном лежит или сидит с помощью сиделки.

«Она не разговаривает, но иногда кивает или хочет что-то сказать, и я уверена, понимает и все чувствует. Это тяжелый опыт многих лет. И, к сожалению, этот опыт знаком огромному количеству людей в России», — писала Анна Терехова на своей странице в соцсети.

Дочь актрисы стала амбассадором Фонда, который помогает больным Альцгеймером, чтобы привлечь внимание к этой теме.

«Мне важно говорить о профилактике деменции, о ее первых признаках, которые могут появляться и в молодом возрасте, на которые важно обращать внимание, чтобы узнать диагноз как можно раньше. Маме всегда было важно помогать другим. Я уверена, что она поддержала бы мое решение и то, что я делаю», — говорила Анна Терехова.

Ранее сообщалось о том, что певица Татьяна Найник рассказала о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой.