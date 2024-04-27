«Улучшений ждать не приходится»: что происходит со страдающей от Альцгеймера Маргаритой Тереховой

Певица Татьяна Найник сообщила, что уже не приходится ждать улучшений в состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой. Напомним, что несколько лет назад у артистки диагностировали Альцгеймер, и с тех пор на публике она практически не появляется.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» является невесткой Тереховой. Она вышла замуж за сына Маргариты Борисовны Александра, после чего сблизилась с его матерью. И хоть сейчас отношения между супругами весьма напряженные, за свекровь вокалистка по-прежнему переживает.

«Нельзя сказать, что все хорошо. Главное, более-менее стабильно. Улучшений ждать не приходится — заболевание такое. Но мы на связи», - поделилась Найник в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

К слову, первые признаки заболевания стали появляться у Тереховой еще 15 лет назад. Она стала отличаться забывчивостью, и со временем ее состояние становилось только хуже. На данный момент артистка практически прикована к постели и не узнает близких. Но несмотря на это, родственники все равно продолжают быть рядом с ней. Дочь Маргариты Борисовны Анна признавалась, что для нее главное, что мама хотя бы до сих пор жива.

Ранее дочь Маргариты Тереховой раскрыла подробности ее болезни.