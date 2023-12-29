В болезни и в здравии: жена тяжелобольного Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной свадьбы

Звезда Голливуда Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции. Болезнь прогрессирует, но семья актера не унывает и старается всячески обеспечить ему привычную жизнь. Накануне супруга 68-летнего артиста Эмма Хеминг поздравила его с годовщиной свадьбы.

По случаю важной даты Эмма опубликовала трогательный пост на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Она разместила совместную фотографию с Брюсом, где он еще не был болен. К снимку супруга артиста добавила трогательные слова.

«16 лет с этим особенным человеком. Моя любовь и обожание к нему только растут», — написала она.

Фанаты решили в комментариях поддержать звездную пару.

«С годовщиной», «Такая красивая, любящая семья», «Поздравляю с годовщиной! Самой настоящей любви!», «Красивая пара! Благослови вас Господь», «С годовщиной потрясающую пару», «Очень красивые», — написали они.

Супруги встретились в 2007 году и поженились спустя два года отношений. У них растут дочери Мэйбл и Эвелин.

Ранее мы писали о том, что 68-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речевых навыков. Актер не стал скрываться от сотрудников СМИ и с удовольствием им позировал.