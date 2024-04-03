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Опубликовано 03 апреля 2024, 13:27
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«В ближайшее время за вас возьмутся органы»: Ида Галич пожаловалась на травлю «анонимов-вонючек»

Ида Галич пожаловалась на травлю «анонимов-вонючек» из-за носков с сандалиями.
«В ближайшее время за вас возьмутся органы»: Ида Галич пожаловалась на травлю «анонимов-вонючек»

© Starface.ru

Блогер Ида Галич пожаловалась на травлю анонимных аккаунтов. Она написала в своем Telegram-канале IdaGalich, что ее пристыдили за носки с сандалиями в Дубае.

Телеведущая объяснила свой внешний вид тем, что в арабской стране часто бывает жарко на улице и холодно в помещении из-за кондиционеров. В связи с этим практически невозможно носить сандали без носков.

«И надеть на дите сандалии без носочков почти невозможно, потому что это всегда либо мозоли, либо песок. Интересно, что в комментариях более адекватные люди, чем этот дебил, выплевывающий подобный "контент"», — написала звезда.

Также блогер выразила надежду на то, что с «анонимами-вонючками», как она выразилась, будут бороться в России на законодательном уровне. Галич хотела бы уберечь других людей от подобных инцидентов.

Ранее стало известно, что Ида Галич покинула РФ. Оказалось, что известная телеведущая отправилась в запланированный отпуск.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канале IdaGalich
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ида Галич
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