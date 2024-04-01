«Сыну все нравится»: Ида Галич сообщила об отъезде из России

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич вместе с семьей покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Как призналась знаменитость, она отправилась в отпуск в Дубай.

«Я улетела в запланированный семейный отпуск. Сыну все нравится. Он прекрасно перенес полет. А когда думали, что вечер не может стать еще лучше, нам просто показали салют», — рассказала 33-летняя артистка.

При этом блогер решила не раскрывать дату возвращения в Россию.

Напомним, Ида Галич появилась на свет в Германской Демократической Республике в семье военного, а в 2002 году они переехали в Москву, где будущая звезда оканчивала школу. Телеведущая признавалась, что во время учебы в столичной школе она столкнулась с буллингом. При этом Галич была вынуждена справляться с конфликтами самостоятельно, поскольку родители не хотели вмешиваться в ее разборки со сверстниками.

В 2018 году блогер вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у супругов родился сын Леон, однако в конце того же года пара сообщила о своем разводе.

Ранее Ида Галич заступилась за граждан Таджикистана после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».