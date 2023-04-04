2-3 дня рвота и высокая температура: Анна Семенович подхватила вирус, который распространяется по миру

Певица Анна Семенович заразилась вирусом, от которого лечится с помощью антибиотиков и специального питания. Сырые овощи и фрукты ей нельзя.

«Оказывается, это был вирус, который сейчас распространяется по стране и по миру. 2-3 дня у людей рвота, высокая температура, расстройство желудка, слабость дикая», - призналась 45-летняя артистка.

Инфекция «ударила» по желудочно-кишечному тракту Семенович, который и так, по ее словам, не очень здоров.

Для лечения она использует антибиотики, пробиотики и приготовленную на пару или тушеную пищу.

Артистка очень хочет яблок и груш, но в данный момент они противопоказаны.

«Перекусываю яблочным штруделем», - сказала Семенович. Ее слова приводит сайт PROZVEZD.

Ранее певица пожаловалась на отравление. Ей пришлось сесть на специальную диету. Артистка быстро похудела на 3 кг.