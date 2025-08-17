«В ближайшее время объявит имя новой избранницы»: Кушанашвили заявил, что Дибров еще встретит новую любовь

Дмитрий Дибров расстался со своей молодой супругой Полиной. Как считает журналист Отар Кушанашвили, для 65-летнего телеведущего — это еще не конец. Он уверен, что шоумен обязательно встретит новую любовь.

Журналист прокомментировал распад яркой пары в шоу «Каково?!» на YouTube. Кушанашвили предположил, что Дибров не будет долго страдать по бывшей возлюбленной. По мнению Отара, Дмитрий в скором времени объявит имя новой избранницы.

«Я думаю, если Дибров в ближайшее время объявит народу имя новой избранницы, может быть, даже перехватит у Гриши Лепса Аврору. Никто не удивится», — заявил журналист.

Тем не менее Кушанашвили понимает, что его коллеге сейчас очень не просто. Рассуждая о причинах, Отар допустил, что пара могла распасться из-за разницы в возрасте, которая составляет 29 лет.

Ранее сообщалось, что Дибров веселился на свадьбе друзей после новостей о разводе. Видео со звездой опубликовали в Сети.