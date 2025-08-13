Дмитрий Дибров веселился на свадьбе друзей после новостей о разводе: видео попало в Сеть

Ведущий Дмитрий Дибров гулял на свадьбе бизнесвумен Дарьи Высоцкой после новостей о разводе. Соответствующее видео публикует Kp.ru.

По информации издания, Высоцкая сначала обвенчалась с мужем, а затем отмечала свадьбу в московском ресторане. Дибров был в числе приглашенных.

На кадрах видно, что ведущий участвовал в конкурсах, произносил тост и веселился. Дибров выбрал для мероприятия стильный костюм с белой рубашкой. Издание обратило внимание, что ведущий был в хорошем настроении и не выглядел подавленным.

В ночь на 13 августа он вышел в прямой эфир и рассуждал на тему измен. Неожиданно для всех в кадре появилась его жена Полина, она принесла чашку чая.

Адвокат Александр Добровинский объяснил ночной стрим Диброва. Он считает, что важно держать лицо, когда все ждут скандала.

Напомним, Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Говорилось, что у Полины новый мужчина – 50-летний бизнесмен, у которого шестеро детей. Мужчина тоже подал на развод.