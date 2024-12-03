В ближайшее время начнется заочный процесс: Татьяне Лазаревой* грозит до 7 лет колонии за пропаганду терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлена в международный розыск по делу о пропаганде терроризма. Журналисты ТАСС выяснили, какой срок грозит знаменитости в случае признания ее виновной.

Лазареву* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в оправдании ее. Сведения, направленные на оправдание терроризма, эксперты обнаружили в высказываниях звезды об ударах украинских беспилотников по территории РФ.

Согласно информации источника, Лазаревой* грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время в отношении телеведущей начнется заочный процесс. Он будет проходить во 2-м Западном окружном военном суде.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение отношении бывшей телеведущей. Ей была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга