По делу Татьяны Лазаревой* об оправдании терроризма утвердили заключение

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Знаменитости утвердили обвинения по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В настоящий момент в отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске.

В июне текущего года бывшая телеведущая была внесена в реестр террористов и экстремистов и объявлена в розыск в России. Поводом для этого стало интервью Татьяны* на YouTube-канале «И грянул Грэм», в котором она публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с использованием беспилотников.

Ранее уехавшая из России Татьяна Лазарева* назвала себя бездомной.

*признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга