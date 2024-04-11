«В бессознательном состоянии»: музыкант Трубач пережил четыре пневмонии подряд

54-летний музыкант Николай Трубач рассказал, что пережил четыре пневмонии подряд. Это случилось на пике его карьеры, сообщает StarHit.

У знаменитости появились проблемы со здоровьем из-за слишком загруженного графика. Николай признавался, что не хотел подводить коллег, работая на износ. Его планы были расписаны на месяцы вперед. В какой-то момент организм не выдержал, и мужчина попал в больницу с диагнозом – двусторонняя пневмония. Усугубилось все тем, что артист не стал долечивать простуду.

Несмотря на предписания врачей, звезда провел в медучреждении всего несколько дней. Чувствуя ответственность, он снова уехал на гастроли.

«А оттуда меня привезли уже в бессознательном состоянии. У меня были рецидивы: четыре подряд сильнейших пневмонии», – признался музыкант.

За это время он похудел до 56 кг и осунулся. По словам артиста, близкие не могли смотреть на него без боли. Он забыл о творчестве, ведь даже не мог самостоятельно принять душ. Врачи буквально спасали пациента и даже говорили о возможной операции по удалению легкого.

Певец отметил, что в подобных случаях люди не выживают, но ему повезло. 11 апреля артисту исполняется 54 года.

Ранее мы писали о том, как певица Азиза избавилась от травли благодаря посещению храма. В самые тяжелые периоды жизни артистка бывала там и молилась часами.