«Тогда была не готова»: Азиза рассказала, что помогло ей справиться с травлей

60-летняя певица Азиза заявила, что церковь помогла ей справиться с травлей. Об этом она рассказала в эфире шоу «Малахов».

Исполнительница призналась, что в тяжелые периоды жизни обращалась к вере. Она страдала, в том числе из-за травли. В такие моменты женщина ходила в храм и была там часами – молилась. Прийти к православию она смогла в 41 год и попросила у матери благословения.

«Игорь Малахов все мне крестики дарил, говорил: «Когда пойдешь креститься, чтобы у тебя уже было». А я тогда была не готова», — вспоминает звезда.

Азиза также затронула тему детей. Она отметила, что никогда не просила у Бога ребенка и надеялась, что все получится само собой.

«Но так не получилось, как я думала. Поэтому я уже даже об этом не говорю», — пояснила певица.

Осенью прошлого года артистка удивила поклонников признанием, что стала вести затворнический образ жизни. Она объяснила, что работала с 16 лет, а теперь хочет посвящать свое время духовному развитию и самосовершенствованию. Женщина прекрасно выглядит и следит за питанием. К примеру, она отказалась от конфет и белого сахара.

Ранее мы писали о том, что Азиза раскрыла уникальное качество Валерия Леонтьева. Женщина призналась, что артист не вступал в конфликты с коллегами и посвящал себя только творчеству.