Михаил Ефремов в колонии пил чай в рабочее время и нарушал форму одежды

Отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов, находясь в колонии, постоянно нарушал дисциплину и форму одежды.

Как сообщил судья в ходе заседания по условно-досрочному освобождению (УДО), актер систематически покидал рабочее место, чтобы попить чай, а также хранил запрещенный в колонии смартфон, с которого он звонил на волю.

«Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор», – попытался оправдаться Ефремов перед судьей.

При этом, как сообщает aif.ru, представители колонии дали актеру положительную характеристику. В исправительном учреждении он активно занимался культурно-массовой деятельностью, хорошо себя вел и освоил несколько профессий.

Напомним, в июне 2020 года Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения стал участником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. Актер отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее Ефремов в ходе заседания по УДО назвал алкоголь своим главным врагом, а также пообещал, что никогда больше не сядет за руль. Актер также заверил, что за годы, проведенные в колонии, все осознал.