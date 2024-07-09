В базу покинувших страну россиян попали Тимати, Инстасамка и Михаил Шуфутинский

В базе уехавших из страны в связи с СВО россиян нашли таких артистов, как Тимати, Михаил Шуфутинский и Инстасамка. Там же есть данные певицы Аллы Пугачевой и ее мужа: выяснилось, что они уехали из России в разные дни и страны.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Пугачева уехала в Израиль, а супруг – в Швейцарию.

В базе указано, что Инстасамка с мужем отправилась в ОАЭ по причине начала СВО. В карточке с именем Михаила Шуфутинского говорится об отъезде в Белоруссию. Причиной отъезда 76-летнего певца названо «объявление мобилизации».

Среди покинувших страну россиян нашли рэпера Тимати. Сказано, что он уехал в Узбекистан после объявления о мобилизации. Певец действительно выкладывал фото из поездки, но позже написал пост о том, что не собирался «мигрировать» и находится дома.

Ранее мать Тимати высказалась о разводе певицы Алсу. На просьбу подписчиков высказать отношение к ней Симона заявила, что не знает Алсу лично. На вопрос, как она расценивает поступок невестки, а именно модели Анастасии Решетовой, мать рэпера заявила: у нее еще не было невесток.