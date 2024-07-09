«Правда всегда наказуема»: мать Тимати впервые высказалась о скандале с разводом Алсу

В последнее время предметом активного обсуждения в СМИ стал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Предполагаемой разлучницей пары назвали экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову. Теперь в скандал между артисткой и моделью втянули мать рэпера. В личном блоге Симона Юнусова высказалась об участниках конфликта вокруг развода Алсу.

Недавно бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова оказалась в центре скандала с разводом Алсу. Певица подтвердила причастность девушки к разрыву с мужем, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Теперь мать рэпера Симона Юнусова впервые прокомментировала происходящее.

Отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, мать Тимати раскрыла свое отношение к Анастасии Решетовой, с которой состоял в отношениях ее сын. На вопрос о том, как она расценивает поступок бывшей невестки, Симона Юнусова ответила, что у нее «еще не было невесток», тем самым дав понять, что она не считает модель своей невесткой.

Спросили у женщины и об отношении к главной фигуре конфликта — Алсу. Симона Юнусова заявила, что не знает ее лично, поэтому мнение об артистке у нее не сложилось.

«Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично?» — высказалась мать Тимати.

Симона Юнусова также порассуждала о поведении психолога Вероники Степановой, которая недавно публично унизила Анастасию Решетову. Женщина отметила, что «непрофессионально» видеть в людях только плохое.

«Человек — существо сложное, всегда можно найти что-то хорошее, правда если этого захотеть», — подчеркнула Симона Юнусова.

В заключение мать Тимати согласилась, что «правда всегда выходит наружу», и заявила, что она «всегда наказуема», косвенно намекнув на «разоблачение» Анастасии Решетовой в скандале с разводом Алсу.

Ранее сообщалось о том, что мать Тимати резко высказалась про Анастасию Решетову после скандала.