В Барвихе Luxury Village вместо Анны Asti в Новый год выступит Люся Чеботина

Концертная площадка «Барвиха Luxury Village» отменила новогоднее выступление певицы Анны Asti. Вместо артистки, засветившейся на скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, в ночь на 1 января выступит Люся Чеботина.

Вторым хедлайнером мероприятия остался Владимир Пресняков. Он также будет развлекать публику, заплатившую за билеты от 50 до 200 тысяч рублей.

Из-за такого поворота событий Анна Asti, по данным Telegram-канала Mash, потеряла 6,5 миллиона рублей. Именно такой гонорар ей обещали за работу в Новый год.

Ранее организаторы новогоднего мероприятия в московском клубе Gipsy отказались от услуг Анны Asti. Певица лишилась гонорара в 6,5 миллиона рублей. Итого, суммарно артистка потеряла 13 миллионов рублей из-за скандала.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении Анны Asti. Прежде всего ведомство интересует, на каком основании гражданка Украины получила паспорт РФ.