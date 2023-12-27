В Барнауле отменили концерт 60-летней Лолиты Милявской после вечеринки Ивлеевой

В Барнауле не состоится запланированный на 29 марта концерт певицы Лолиты Милявской. Организаторы после скандальной «голой» вечеринки объявили об отмене мероприятия и возврате купленных билетов.

Информация о том, что концерта в ДК «Моторостроителей» не будет, появилась на сайте kassy.ru.

При этом в Перми поклонники Лолиты смогут насладиться ее творчеством 19 марта, и об отмене речи не идет, сообщает URA.Ru.

«Концерт в силе. Никакой информации об отмене у нас нет», — сообщили изданию в ДК Солдатова.

Ранее в подмосковном Чехове заявили, что зрители массово возвращают билеты на концерт Лолиты. Причиной якобы стало ее участие в эпатажной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Позже эта информация была опровергнута. До конца февраля певица также планирует выступить в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королёве. При этом Лолита подтвердила, что сейчас ее концерты пытаются отменить по всей стране, кроме того, ее хотят вырезать из новогодних телепрограмм.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда попросила у «народа» второй шанс и заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.