В Аргентине за хранение оружия арестовали 40-летнего рэпера «5 Плюх». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Основатель лейбла «Третий Рим», а также бывший участник андеграунд-рэп-групп «43 градуса» и MosSquad Дмитрий Деньщиков, выступающий под псевдонимом «5 Плюх», задержан в Аргентине.

По словам знакомого рэпера, артиста задержали во время рыбалки — он случайно привлек внимание полицейских огнестрельным оружием, которое у него было с собой. Деньщиков рассчитывал, что он просто оплатит штраф и выйдет на свободу, однако уже неделю сидит в изоляторе.

Сообщается, что рэпер в ожидании решения суда пытается общаться с сокамерниками на смеси английского и испанского языков. Товарищи по несчастью просят рэпера набить им разные татуировки, от чего он уже устал.

«Меня задолбали все с рисованием. Кому тату, кому картину домой, кому имя дочки написать. Короче, если увидите аргентосов с котом в цилиндре, пауком на паутине, „Бардаком“ или воровскими звёздами, знайте чья работа», — рассказал он.

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