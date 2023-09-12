В антрепризе получала 100 тысяч: Татьяна Васильева ответила, сколько будет стоить ее выход на спектакль в Ленкоме

Актриса Татьяна Васильева получила роли в театре Ленком – о выступлении на его сцене она мечтала не одно десятилетие. Знаменитость ответила на вопрос, сколько будет стоить ее выход на спектакль.

В антрепризе артистка получала 100 тыс. рублей. Тут Васильева пока молчит – говорит, что обсуждать гонорары преждевременно.

«Я еще не обговаривала свои гонорары… Ну чего я буду заявлять театру о своей стоимости, ничего для него еще не сделав?» - размышляет Васильева в интервью сайту mk.ru.

Вопрос заработной платы она планирует обговаривать после сыгранных спектаклей, так как боится, что может не получиться или в театре окажутся недовольны ее игрой.

«Я сыграю, тогда будем говорить – что они будут мне платить, когда и будут ли платить вообще», - сказала Васильева. Договор с театром пока не заключен, хотя театр был готов это сделать.

Актрисе «страшновато» выходить на сцену. Все лето она сидела с текстами, скоро начнутся репетиции – ей дали целую стопку пьес.

Ранее была названа реальная причина перехода Васильевой в Ленком.