В Амурской области прервали спектакль после госпитализации заслуженной артистки. Об этом сообщает сайт «Порт амур».

Заслуженная артистка Амурской области Мария Щекина почувствовала себя плохо прямо во время спектакля. Врачи экстренно госпитализировали ее после антракта. Уточняется, что постановку решили прервать.

Как сообщили в Амурском областном театре драмы, где проходил спектакль, сейчас актрисе гораздо лучше.

«Благодарим врачей, которые в срочном порядке оказали Марине Григорьевне медицинскую помощь, сейчас ее самочувствие стабилизировалось, заслуженная артистка передает всем зрителям слова признательности», — рассказали в театре.

Зрителям сообщили, что все билеты на постановку «Ханум», которая сорвалась из-за болезни актрисы, можно будет обменять на другие представления.

Ранее мы писали о том, что звезду «Виват, гардемарины!» Михаила Мамаева госпитализировали с травмой глаза.