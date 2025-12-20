«В Америке его никто не узнает, ему легче»: почему Никита Пресняков не хочет возвращаться в Россию

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков так и не вернулся в Россию и все еще пытается построить карьеру в США. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что певец хочет добиться всего самостоятельно, без привязки к знаменитой семье.

В 2022 году Никита Пресняков, который не смог построить успешную карьеру со своей рок-группой MULTIVERSE в России, эмигрировал в Америку. Сейчас музыкант зарабатывает исполнением каверов на песни российских звезд в барах и съемками клипов для американских артистов. Однако нынешние гонорары едва ли превышают те, что он получал в РФ. Кристина Орбакайте считает, что ее сын выбрал для себя наиболее сложный путь, поскольку в США ему пришлось «начинать все с нуля».

Несмотря на все трудности за границей, звездный наследник не собирается возвращаться в Россию. Леонид Дюзюник предположил: Никита Пресняков не желает никому ничего доказывать, поэтому предпочитает оставаться там, где его не критикуют. Продюсер не исключил, что артист хочет добиться успеха без помощи родных.

«На детей известных личностей смотрят как под микроскопом. Каждый раз он должен доказывать что-то. Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, чтобы не доказывать каждый день [свои способности]. В Америке никто не знает, кто его бабушка, отец и мать. Ему морально легче. Может быть, он хочет чего-то добиться там самостоятельно. Его там никто не узнает», — отметил Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем».

Напомним, после переезда в Америку внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию, где выступал с концертами, снимался в кино, играл в театре и участвовал в шоу. Когда же Никита Пресняков снова покинул страну, он столкнулся с критикой. Появлялась информация о том, что певец даже получил паспорт США, но он опроверг эти слухи.

Ранее уехавший в США Никита Пресняков заявил, что за 30 лет жизни в России он «так и не смог получить свое собственное имя» из-за звездной семьи.