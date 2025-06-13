«Дорогая»: жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично обратилась к свекрови в день ее рождения

Жена Игоря Николаева публично обратилась к свекрови по особому поводу. В личном блоге Юлия Проскурякова поделилась совместными кадрами с матерью певца и поздравила ее с днем рождения.

12 июня в семье Игоря Николаева отмечали праздник — день рождения его мамы Светланы Митрофановны. Одной из первых поздравила свекровь с 87-летием Юлия Проскурякова. Артистка опубликовала в соцсети фото с мужем и его матерью, сделанные на концерте, и трогательно обратилась к имениннице.

«С днем рождения, дорогая Светлана Митрофановна! Здоровья и долгих лет жизни! Спасибо за то, что Вы есть!» — высказалась Юлия Проскурякова.

Исполнитель хита «Выпьем за любовь» также поделился редким снимком в обнимку с мамой и поздравил ее с днем рождения. «Сегодня моей мамочке 87! Крепкого здоровья, позитивных эмоций, хороших новостей и спасибо за жизнь!» — написал Игорь Николаев.

К поздравлениям звездной семьи присоединились многие знаменитости, среди которых оказались бывшая жена артиста Наташа Королева, Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Марк Тишман и другие.

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