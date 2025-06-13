НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 июня 2025, 12:41
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«Дорогая»: жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично обратилась к свекрови в день ее рождения

Юлия Проскурякова поздравила свекровь с 87-летием фразой «спасибо, что Вы есть».
«Дорогая»: жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова публично обратилась к свекрови в день ее рождения

© East News

Жена Игоря Николаева публично обратилась к свекрови по особому поводу. В личном блоге Юлия Проскурякова поделилась совместными кадрами с матерью певца и поздравила ее с днем рождения.

12 июня в семье Игоря Николаева отмечали праздник — день рождения его мамы Светланы Митрофановны. Одной из первых поздравила свекровь с 87-летием Юлия Проскурякова. Артистка опубликовала в соцсети фото с мужем и его матерью, сделанные на концерте, и трогательно обратилась к имениннице.

«С днем рождения, дорогая Светлана Митрофановна! Здоровья и долгих лет жизни! Спасибо за то, что Вы есть!» — высказалась Юлия Проскурякова.

Исполнитель хита «Выпьем за любовь» также поделился редким снимком в обнимку с мамой и поздравил ее с днем рождения. «Сегодня моей мамочке 87! Крепкого здоровья, позитивных эмоций, хороших новостей и спасибо за жизнь!» — написал Игорь Николаев.

К поздравлениям звездной семьи присоединились многие знаменитости, среди которых оказались бывшая жена артиста Наташа Королева, Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Марк Тишман и другие.

Ранее мы писали о том, к кому ушел Игорь Николаев после развода с Наташей Королевой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Юлия Проскурякова
Игорь Николаев
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