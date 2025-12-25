«В 47 лет я забеременела»: певица Валерия рассказала о личной трагедии
© Starface.ru
Певица Валерия впервые рассказала о личной трагедии. По словам жены продюсера Иосифа Пригожина, она забеременела, но не смогла сохранить ребенка.
«В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка», —разоткровенничалась Валерия в интервью Яне Чуриковой.
При этом исполнительница хита «Часики» подчеркнула, что они с Иосифом хотели общего ребенка и даже придумали имя для него.
«Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось», — констатировала певица.
Она также призналась, что трое детей от первого брака узнали о беременности из прессы. Певица пыталась скрыть эту информацию и даже лежала в больнице под чужой фамилией.
«Какие-то медработники на уровне медсестер, санитарок эту информацию слили», — посетовала 57-летняя Валерия.
