«В 47 лет я забеременела»: певица Валерия рассказала о личной трагедии

Певица Валерия впервые рассказала о личной трагедии. По словам жены продюсера Иосифа Пригожина, она забеременела, но не смогла сохранить ребенка.

«В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка», —разоткровенничалась Валерия в интервью Яне Чуриковой.

При этом исполнительница хита «Часики» подчеркнула, что они с Иосифом хотели общего ребенка и даже придумали имя для него.

«Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось», — констатировала певица.

Она также призналась, что трое детей от первого брака узнали о беременности из прессы. Певица пыталась скрыть эту информацию и даже лежала в больнице под чужой фамилией.

«Какие-то медработники на уровне медсестер, санитарок эту информацию слили», — посетовала 57-летняя Валерия.

Ранее Валерия рассказала, что не дружит с мужчинами из-за Иосифа Пригожина. При этом продюсер спокойно общается с противоположным полом.