«В 40% случаев доживают до двух лет»: как Анастасию Заворотнюк лечили от рака

В ночь с 29 на 30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. На протяжении пяти лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. В студии программы «Звезды сошлись» на НТВ врач-онколог Рано Азимова рассказала, что артистка проходила лечение в Германии и Санкт-Петербурге, и перечислила процедуры, которые ей пришлось пройти.

Как оказалось, диагноз Анастасии Заворотнюк установили в России, а затем актриса улетела лечиться в Германию.

«Ей проводили на первом этапе химиотерапию, которая сначала имеет хороший эффект, и опухоль уменьшается. После этого ей выполнили трепанацию, когда хирург — иногда под микроскопом проводит аккуратное удаление опухоли. Но проблема этих опухолей в том, что они находятся в головном мозге», — объяснила врач-онколог.

Рано Азимова отметила, что в случае удаления такой опухоли возрастает риск критического снижения качества жизни пациента.

«Тогда это лечение не будет иметь смысла», — заявила медик.

По словам онколога, глиобластома — это очень агрессивная опухоль. И если у пациентов с раком молочной железы, который диагностируют чаще, есть отличные шансы на выздоровление, то в случае с глиобластомой пока не было ни одного случая выздоровления.

«Без лечения такие пациенты живут от трех до шести месяцев. Раньше жили. При наличии всех видов лечения, как это было у Анастасии, они в 40% случаев доживают до двух лет и, по-моему, всего 5% пациентов живут более пяти лет», — подчеркнула Рано Азимова.

Врач добавила, что после трепанации Анастасия Заворотнюк прошла процедуры химиотерапии и таргетной терапии (позволяет точечно воздействовать на раковые клетки, не допуская их деления).

Ранее сообщалось о том, что актриса Елена Старостина рассказала, когда появились первые симптомы болезни у Анастасии Заворотнюк.