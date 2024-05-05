«В 40 лет я стал известен, а в 20 начал петь»: как Стас Михайлов отметил 55-летний юбилей

27 апреля певец Стас Михайлов отметил день рождения — ему исполнилось 55 лет. Свой праздник исполнитель хита «Все для тебя» встретил на сцене — именинник выступил с юбилейным шоу. О том, как прошел праздничный концерт, сам артист и приглашенные гости рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Зал на 11 тысяч человек на юбилейном концерте Стаса Михайлова был полностью заполнен. Поклонники подпевали артисту и танцевали. На торжестве присутствовали и самые близкие певца — супруга Инна Михайлова и дети.

В первом ряду среди самых почетных гостей были родители Стаса Михайлова, которые прилетели поздравить сына из Сочи. Несмотря на солидный возраст, они веселились наравне с поклонниками артиста.

Поздравить артиста пришли и многие звездные гости. Так, певец Григорий Лепс сделал Стасу Михайлову роскошный подарок — очки из своей же коллекции.

«Подарил я ему золотые очки из своей коллекции. Начинали вместе...» — рассказал Григорий Лепс.

Певица Катя Лель поделилась воспоминаниями о знакомстве с юбиляром. На тот момент он был еще малоизвестным артистом. По словам знаменитости, она сразу оценила талант певца. «На мероприятии в Краснодарском крае я была хейдлайнером. Я тогда подумала, кто этот человек, какие у него песни клевые. И вдруг через какое-то короткое время Стас был уже везде», — отметила Катя Лель.

Отдельно Стас Михайлов поблагодарил свою супругу Инну, которая на протяжении всего его творческого пути верила в него и поддерживала.

«В 40 лет я стал известен, а в 20 я начал петь… Это моя жена поверила в меня. Она сказала: „Ты будешь первый в стране“. Это моя девочка, с которой я живу. Я ее очень люблю», — поделился артист.

После концерта Стас Михайлов пригласил друзей и коллег на банкет в ресторан. Именинник задул свечи на четырехъярусном торте под аплодисменты приглашенных.

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