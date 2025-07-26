В 29 лет пережил кровоизлияние в мозг: куда пропал звезда «Трех мушкетеров» Александр Трофимов

Актер Александр Трофимов запомнился зрителям по роли кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он построил успешную карьеру в кино и стал одним из наиболее ярких артистов, но более 10 лет назад внезапно пропал с экранов. О том, куда пропал актер, рассказывает Kp.ru.

Судьба Александра Трофимова была непростой с юных лет — когда будущему артисту было 12 лет, скончался его отец, а спустя три года — мать. Молодой человек стойко принимал все удары судьбы и начал заниматься творчеством, а в 1974 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина и стал служить в Театре на Таганке. Актер дебютировал в кино в 1977 году в телеспектакле «Доходное место», а через четыре года, в возрасте 29 лет перенес кровоизлияние в мозг и перенес трепанацию черепа. Артисту даже предложили оформить инвалидность, но он сумел восстановить здоровье и продолжить карьеру.

Артист снялся в более чем 20 проектах, но наибольшую популярность ему принесла роль кардинала Ришелье в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Александр Трофимов вспоминал: «Сразу попасть в такой фильм, где собралось столько замечательных и известных артистов, было очень неожиданно». Он не так много снимался в кино, но относится к этому философски.

«Могло бы быть и больше ролей. Но если этого не происходит, я не рву волосы на себе. Потому что то, что было, это мне, как верблюду, горб мой наполнило на двадцать, сорок пустынь. И я спокойно иду по дюнам и просто смотрю на все это, чуть-чуть сверху, потому что я большого роста», — делился актер.

О себе и своей семье в интервью звезда «Трех мушкетеров» говорил редко. О личности супруги Александра Трофимова ничего не известно. Есть лишь информация, что у артиста есть сын Алексей, который пошел по его стопам. Актер с 2014 года не снимается в кино, но продолжает играть на сцене театра: «Когда тебе 20, 25, когда тебе 30, то еще ладно. Но когда тебе за 50 и за 60! И вопрос: ну где-то ты понадобишься или нет? И я стал несколько отстраненно подходить к этому вопросу и не тратить свою энергию».

В настоящее время Александр Трофимов скромно живет в Москве и каждое лето переезжает в загородный дом: «И вроде ничего особенного, кто-то бы сказал — скукотища, а я там отдыхаю по-настоящему».

Ранее Александр Трофимов раскритиковал новую версию «Трех мушкетеров»: «Я слишком устал от этого свихнувшегося века, времени, когда все ставится с ног на голову».