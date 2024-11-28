Актер Трофимов раскритиковал новую версию «Трех мушкетеров» с феминистками. Об этом сообщает Абзац.

Исполнитель роли кардинала Ришелье в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» Александр Трофимов оценил новости о запуске в прокат французского аналога картины.

Напомним, на днях стало известно, что во Франции сняли феминистскую приключенческую комедию, которая делает упор на историю вокруг эмансипации женщин. Во главе сюжета три девушки-мушкетера.

По словам актера Александра Трофимова, ему такая концепция не близка.

«Это неуважение к автору романа. Считаю полной чушью. Я слишком устал от этого свихнувшегося века, времени, когда всё ставится с ног на голову. Я просто не могу о таком даже слышать», — рассказал он.

Отметим, что картина еще не вышла в широкий прокат.

Ранее мы писали о том, что Стаса Михайлова раскритиковали за появление на публике на каблуках.