В 2019 году уехала из России: единственная дочь модельера Юдашкина отдыхает в Венеции с повзрослевшим сыном

Галина Юдашкина, арт-директор бренда Valentin Yudashkin и единственная дочь модельера Валентина Юдашкина, показала, как отдыхает с семьей за границей. Вместе с наследницей известного кутюрье был ее повзрослевший сын Анатолий-Авраам.

Сыну Галины исполнилось восемь лет. Арт-директор бренда Valentin Yudashkin редко показывает мальчика подписчикам в социальных сетях, поэтому перед публикой он престал повзрослевшим с последнего раза. Юдашкина, судя по всему, сделал фото сына в одном из венецианских ресторанов, так как сзади ребенка можно заметить другие столики с посетителями.

Галина замужем за представителем известной артистической династии Петром Максаковым. У пары трое детей. Помимо Анатолия-Авраама, родители воспитывают шестилетнего Аркадия-Аарона и двухлетнюю Агату-Ариеллу. В 2019 году семейство покинуло Россию.

Ранее дочь Валентина Юдашкина отметила Хэллоуин с мужем и детьми в Дубае. Семейство проживает в арабской стране.