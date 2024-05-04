«В 11 лет бывает и так»: звезда новых «Папиных дочек» Ева Смирнова купила внедорожник

11-летняя Ева Смирнова, которая снялась в продолжении популярного сериала «Папины дочки», купила дорогостоящий авто. Своей покупкой она похвасталась в социальных сетях.

Девочка, сыгравшая роль Дианы Васильевой, приобрела машину, стоимость которой варьируется в пределах 2 миллионов рублей. Это — китайский внедорожник марки Geely красного цвета.

Покупкой автомобиля занималась менеджер Смирновой. Сама юная актриса в это время находилась на съемках. Она увидела внедорожник, когда пришла на его вручение. Видео с этим она опубликовала на странице в одной из своих социальных сетей.

«Купили! В 11 лет бывает и так. Когда твой талант истинный», — поделилась эмоциями Смирнова.

В настоящий момент на счету Евы уже более 30 ролей в разных проектах. Так, девочка снималась в «Чебурашке», «ИП Пирогова» и «Вампирах средней полосы».

Ранее блогер Валя Карнавал похвасталась новой машиной и элитными номерами. Она приобрела автомобиль BMW, цена на которой начинается от 10 млн рублей.