Цена начинается от 10 миллионов рублей: Валя Карнавал похвасталась новой машиной и элитными номерами

Одна из самых популярных блогерш России Валя Карнавал, аудитория которой составляет более 27 млн человек, пополнила свой автопарк. Девушка приобрела оранжевый BMW. Цена на него начинается от 10 млн рублей.

Звезда TikTok похвасталась дорогостоящей покупкой на странице в социальных сетях. Валя выложила серию фотографий, на которых снялась вместе с кабриолетом. В подписи блогерша указала «+1». Также новый BMW обладает редким регистрационным номером К222ОТ, который считается элитным.

У Карнавал уже была машина — Mercedes-AMG G 63. Она купила ее за 20 миллионов рублей. Девушка передвигалась на «гелике» вместе с личным водителем. Брутальный внедорожник хозяйка покрасила в розовый цвет, чтобы быть заметнее на дорогах Москвы.

Ранее актер Сергей Исаев похвастался красным кабриолетом. Автомобиль звезды «Уральских пельменей» может стоить до 8,3 млн рублей.