Узнала все об отце: дочь Алсу Микелла поддержала мать в конфликте родителей

Певица Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Артистка родила супругу троих детей: 16-летняя дочь звезды Микелла пошла по стопам матери и уже скандально прославилась в шоу «Голос. Дети». В очередном видео исполнительница хита «Сон» дала понять, что наследница встала на ее сторону в конфликте родителей.

Алсу выложила видео с ее новой песней «Я учусь не бояться», посвященной разводу с супругом. Микелла исполнила трек вместе со звездной мамой. Наследница артистки показала, что встала на сторону певицы в конфликте родителей.

Знаменитость не скрывает, что разводится с Абрамовым из-за его измен. По слухам, его любовница — бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова. Наверняка в курсе всей ситуации и старшие наследницы певицы.

Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил порталу «Страсти», по какой причине артистка решила выпустить песню о разводе с мужем. Он считает, что эта история является пиаром для артистки, и ее команда этим пользуется.