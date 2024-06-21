Взяла пример с Бузовой: продюсер объяснил, для чего Алсу выпустила песню о разводе с Абрамовым

Продюсер Павел Рудченко объяснил, по какой причине певица Алсу решила выпустить песню о разводе с Яном Абрамовым. Он считает, что эта история является пиаром для артистки, и ее команда этим пользуется. Об этом музыкальный критик рассказал порталу «Страсти».

В Сети Алсу, которая этим летом решила разойтись с мужем, опубликовала анонс нового трека, в котором подняла тему расставания с бизнесменом. В связи с тем, что разговоры об этом не утихают до сих пор, продюсер Рудченко считает, что таким образом вокалистка пытается привлечь новых слушателей.

«Вполне возможно, что Алсу и ее команда используют это как инфоповод определенный, как в свое время делала та же Ольга Бузова при расставании с Дмитрием Тарасовым. Но это как бы набивание поклонников. Из-за этой истории к ней могут быть расположены определенные люди, которые станут ее подписчиками, потенциальными слушателями ее творчества», - заявил Рудченко.

Продюсер отметил, что звезды раскрывают личные истории всегда с какой-то целью. Если бы Алсу не хотела, чтобы о ней говорили, то и не стала бы выпускать песню о разводе.

«Когда артист раскрывает эти личные истории, он хочет, чтобы его или пожалели, или поддержали. Если бы Алсу не хотела никакой реакции, она бы про эту тему и не говорила, и песню бы не выпускала. А здесь именно рассказывает свою историю в треке, дабы расположить к себе определенное количество новых слушателей», - рассказал музыкальный критик.

Напомним, что ранее продюсер Сергей Дворцов заявил о возможных проблемах с карьерой Алсу после развода.