«Узнала от лечащих врачей»: невестка Светличной прокомментировала информацию о раке у актрисы

Невестка Светланы Светличной прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о раке у актрисы. Она опровергла слухи в беседе с Пятым каналом и заявила, что у 84-летней женщины «все стабильно».

Журналисты поспешили связаться с родственницей звезды «Бриллиантовой руки» и расспросили ее о состоянии артистки.

«У нее все стабильно. Все соответствует ее диагнозу. Ей 84 года», — поделилась женщина.

Напомним, что ранее Telegram-канал Mash сообщал о том, что страдающая деменцией Светличная находится в больнице, а медики заподозрили у нее рак. Источник сообщил, что у женщины нашли болезненное новообразование под нижней челюстью. В последнее время она жаловалась на ноющую боль в левом ухе. Светлану направили на обследование, и УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.

Невестка сообщила, что была бы в курсе информации, если бы это было правдой.

«Если бы что-то было, то, в первую очередь, я бы узнала от лечащих врачей», – добавила родственница знаменитости Ольга.