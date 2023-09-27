Узнала о планах бывшего мужа: почему Светлана Бондарчук подала на раздел имущества
Адвокат Сенина назвала возможную причину иска Светланы Бондарчук к бывшему мужу.
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана могла подать на раздел совместно нажитого имущества в связи с его попыткой реализовать некую собственность. Узнавшая о нарушении своего права сторона по закону может претендовать на раздел.
Соответствующий комментарий Сенина дала сайту kp.ru.
«Это может быть… связано, например, с попыткой одного из супругов реализовать недвижимое и движимое имущество. О чем стало известно второй стороне», - говорит адвокат.
В таком случае предусмотрена подача иска в течение трех лет после того, как сторона узнала о нарушениях прав. По правилу, каждый получает 50%.
Сенина полагает, что собственность между Светланой и Федором была поделена на словах. Но если режиссер, например, собрался продать дом в Подмосковье, то бывшая жена имеет право обратиться в суд и потребовать половину. Очевидно, говорит адвокат, ни нотариального соглашения о разделе имущества, ни брачного договора у Бондарчуков не было.
Более того, к совместному имуществу супругов относятся бизнесы, открытые в период брака. Адвокат Александр Карабанов заявил, что стороны могли заключить «джентльменское соглашение», но потом кто-то из супругов передумал, посчитав, что условия нечестные. Сокрытие активов в период брака тоже может стать основанием для подачи иска.
Ранее сообщалось, какой недвижимостью владели Бондарчуки.