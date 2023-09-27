Коттедж на Рублевке и квартиры в центре: что будут делить Федор и Светлана Бондарчук

Стало известно о недвижимости, которую будут делить Федор и Светлана Бондарчук, об этом сообщает StarHit.

26 сентября стало известно, что в Симоновский районный суд города Москвы поступило исковое заявление от бывшей жены Федора Бондарчука. Спустя 7 лет после развода, Светлана подала заявление на раздел совместно нажитого имущества. Однако о каком конкретно имуществе идет речь, не сказано.

Журналисты вспомнили о многочисленных объектах недвижимости семьи Бондарчуков. Один из самых известных домов, который строился еще когда пара была в браке, находится на Рублевском шоссе. Впрочем, ни телеведущая, ни кинорежиссер там практически никогда не жили — в доме поселился их сын Сергей. В 2018-м году стоимость особняка оценивали в 400 миллионов рублей.

Были у звездной пары и квартиры — одна из них находится на Патриарших прудах. Ее площадь составляет 300 квадратных метров, а приблизительная стоимость около 200 миллионов рублей.

Другая квартира Бондарчуков находится на Мосфильмовской набережной. Жилье площадью 186 квадратных метров супруги приобрели за 100 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что внучка Людмилы Гурченко продает тайную дачу актрисы за 16 миллионов рублей. Изначально она хотела сделать из жилья музей, но позже передумала.