«Узнал об обмане»: Екатерина Гордон объяснила новую проверку по факту смерти Тиммы

Екатерина Гордон объяснила, как пройдет новая проверка дела о смерти Яниса Тиммы. Об этом сообщает Woman.ru.

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы семьи Яниса, подтвердила, что дело о смерти баскетболиста отправили на проверку. По словам юриста, они добивались этого решения.

«Мы видим простые процессуальные вещи, нет никаких глобальных достижений или проигрыша. Тогда подходили сроки и дали отказной материал. Мы обжаловали его, на наш взгляд, не было сделано достаточно — не опросили родственников, не провели техническую экспертизу телефона», — объяснила она.

По словам Гордон есть детали, которые не были учтены следователями при рассмотрении дела о смерти Тиммы.

«На наш взгляд, говорить о том, что его с точки зрения уголовного права довели до суицида, оснований нет. Если не увидим иное в переписке. Но мы знаем, что были события, которые его морально подломили. Он узнал о некоем глобальном обмане со стороны Анны, он считал, что она его жестоко обманывала», — добавила Гордон.

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