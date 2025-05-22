Узнал о свадьбе из Сети: как сын Муцениеце отреагировал на ее помолвку с Дрангой

Сын Агаты Муцениеце без истерик отреагировал на ее помолвку с Петром Дрангой. Об этом сообщает Woman.ru.

После развода с Павлом Прилучным актриса обрела счастье с Петром Дрангой. Агата получила предложение руки и сердца весной 2025 года и уже совсем скоро отправится под венец. О предстоящей свадьбе первой узнала дочь Мия, которая стала свидетельницей помолвки. Вероятно, Тимофей прочитал о личной жизни мамы в Сети: в доме Павла, с которым он проживает, стараются не обсуждать Агату и ее нового избранника.

Как выяснилось, мальчик сдержанно отреагировал на новый статус матери: у него не было обид и истерик.

«Насколько мне известно, когда Тимофей узнал о том, что мама собирается замуж, никаких сверх реакций у него не было. Никаких истерик, обид», — рассказала адвокат Павла.

Уточняется, что Прилучный не будет препятствовать сыну, если тот захочет посетить свадьбу мамы.

Представитель актера заявила, что Тимофей устал от судебных разборок родителей и хочет мирного исхода.

«Тимофей сам решил жить с отцом и этот выбор он сделал без какого-либо давления извне, это было отражено в экспертизе, в том числе», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце ограничила общение дочки Мии с Павлом Прилучным. Подробности читайте в этой новости.