«Узнал именно на этой программе»: Билан раскрыл тайны «Новой Битвы экстрасенсов»

Певец Дима Билан рассказал о мурашках на съемках в «Новой Битве экстрасенсов». Артист узнал многое о себе, а некоторые детали остались за кадром. Об этом он сообщил в личном микроблоге.

Главным звездным гостем первого выпуска шоу стал Дима Билан. Он стал Мистером Х, которого пытались угадать участники с завязанными глазами. Они не только могли назвать имя героя, но и раскрыть детали его жизни. Оказалось, что певец остался под впечатлением после съемок.

Один из экстрасенсов заявил, что Билан не был на похоронах бабушки, чем она недовольна. Эта информация оказалась правдой. Были и другие мистические моменты. При этом артист всегда считал себя скептиком.

«Одно могу сказать точно – мурашки присутствовали! И информацию произносили разную, временами очень попадающую. Допустим, про поездку в родные края я узнал именно на этой программе, а на тот момент поездки еще даже не планировалось и маршрут был неизвестен», – поделился певец.

Звезда рассказал, что съемки длились восемь часов, а в эфире показали лишь 20 минут. Для Димы участие в подобной программе стало настоящим экспериментом.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан показал фото с главной женщиной в его жизни. Он признался ей в любви и поздравил с днем рождения. Поклонники были в восторге от публикации артиста.