«Бесконечно люблю»: Дима Билан показал фото с главной женщиной в его жизни

Он опубликовал селфи с мамой на фоне родительского дома в Подмосковье. На снимке родственники улыбаются и немного щурятся от солнца.

«Мамуля, с днем рождения! Бесконечно люблю», — написал Билан.

Родители артиста живут в Подмосковье — в доме, который им подарил сын. При этом недавно певец купил себе квартиру за 90 млн рублей. Сейчас в ней идет ремонт.

Ранее заслуженный артист России перед концертом в Челябинске показал свой номер в одном из отелей города. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.