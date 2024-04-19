«Бесконечно люблю»: Дима Билан показал фото с главной женщиной в его жизни
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Дима Билан старается держать втайне свою личную жизнь и практически не рассказывает о своих отношениях. 42-летний певец неоднократно признавался, что собирается встретить любовь и стать отцом. Пока главное место в его жизни занимают родители. Накануне артист поздравил с днем рождения маму.
Мама певца Нина Дмитриевна праздновала день рождения 18 апреля. Артист решил поздравить родительницу публично в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он опубликовал селфи с мамой на фоне родительского дома в Подмосковье. На снимке родственники улыбаются и немного щурятся от солнца.
«Мамуля, с днем рождения! Бесконечно люблю», — написал Билан.
Родители артиста живут в Подмосковье — в доме, который им подарил сын. При этом недавно певец купил себе квартиру за 90 млн рублей. Сейчас в ней идет ремонт.
Ранее заслуженный артист России перед концертом в Челябинске показал свой номер в одном из отелей города. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.