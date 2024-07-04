УЗИ показало трехсантиметровую опухоль: у страдающей деменцией Светличной заподозрили рак

У актрисы Светланы Светличной заподозрили рак. По данным Telegram-канала Mash, 84-летняя звезда по-прежнему находится в больнице, и ей предстоит лечение.

Еще весной артистка была госпитализирована с острым инфарктом миокарда. В клинику ее доставили из психиатрической больницы, в которой она находилась под присмотром из-за деменции. И со временем состоянии Светличной не улучшилось.

Источник сообщил, что у Светланы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью. В последнее время она жаловалась на ноющую боль в левом ухе. Звездную пациентку направили на обследование, и УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.

Mash отмечает, что Светличную направили к онкологу. Не исключено, что ей предстоит пережить операцию. В ближайшее время ей сделают КТ.

Семья актрисы пока никак не прокомментировала новости о возможном онкологическом заболевании у Светланы Светличной.

Ранее друг Отара Кушанашвили рассказал о его состоянии после госпитализации и нескольких операций.