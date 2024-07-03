«Он беспокойный»: друг Отара Кушанашвили рассказал, что шоумену дают снотворное

Друг Отара Кушанашвили рассказал о самочувствии телеведущего и заявил, что ему требуется снотворное из-за беспокойного сна. Владимир Полупанов пообщался с корреспондентом 360.ru.

Общественность следит за новостями о состоянии журналиста Отара Кушанашвили. Он попал в больницу, где у него обнаружили сразу несколько проблем. Друг поделился, что сейчас происходит с мужчиной, который недавно пришел в себя.

«У Отара все по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит», — рассказал Владимир.

По словам Полупанова, после выписки Кушанашвили, скорее всего, будет продолжать лечиться в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. По словам друга знаменитости, на данный момент Отару нужны силы, чтобы его еще раз обследовали и оперировали.

Напомним, что журналист попал в больницу 20 июня. Ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Проблемы со здоровьем начались у него за несколько дней до госпитализации. Мужчина мучился от сильных болей в животе и жаловался на сердце.

При этом Кушанашвили нашел силы для того, чтобы выйти на связь с поклонниками в соцсетях. В личном микроблоге он рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу.

Мы также писали о том, что Отар Кушанашвили рекомендовал всем обследоваться и ходить к врачу, чтобы успеть «спасти себя».