Ужин за сто тысяч: Ксения Бородина поразила своими тратами на еду в Турции

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам в соцсетях на цены в ресторанах Турции. Только вот фолловеры ее совсем не пожалели. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ксения Бородина сейчас отдыхает в Бодруме. В отпуск она улетела вместе с дочками, близкими подругами и их детьми. Компания сняла просторную виллу на побережье, за которую пришлось отдать крупную сумму денег.

Бородина отметила, что аренда обошлась ей намного дороже, чем в прошлом году. И это неудивительно, ведь, как утверждают туроператоры, из-за сильной инфляции турецкой лиры стоимость путевок возросла на 200 процентов.

Значительно изменились цены и на блюда в местных ресторанах. Так, звезда «Дома-2» рассказала подписчикам, что за ужин может потратить сто тысяч рублей.

«Вы знаете, я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда в ресторанах счета по 100 тысяч. Каждый раз, причем, 24-26 тысяч лир», – посетовала она.

Однако подписчики не пожалели Бородину. Напротив, всех изумили траты девушки. Кто-то даже подметил, что из-за такого аппетита Ксения никогда не сможет похудеть.

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