Двукратная победительница Олимпиады Елена Исинбаева переехала из России в Испанию

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Так пишет El Digital Sur. Только вот официального подтверждения этой информации нет.

Спортсменку заметили на Канарах. В Сети всплыли фотографии Елены Исинбаевой в летней одежде. По данным издания, 41-летняя российская прыгунья с шестом решила остаться в Испании насовсем. Предположительно она живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе, но старается вести «сдержанный образ жизни».

В свою очередь, победительница Олимпиады в 2006 году по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что не нужно доверять непроверенной информации. Она также высказала предположение, что Исинбаева могла приехать в Испанию просто отдохнуть.

«Может, она просто поехала на две недели с ребенком в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето…» — прокомментировала Журова.

К тому же 51-летняя спортсменка подчеркнула, что не поверит никому, пока лично не услышит от Исинбаевой, что та приняла такое решение.

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