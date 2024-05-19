«Уже жизнь расписана»: певица Валерия назвала 3-летнюю внучку очень занятым ребенком

Певица Валерия переживает из-за того, что мало времени проводит с внучкой. Об этом она рассказала корреспондентам НТВ.

Артистка отмечает, что невероятно счастлива быть бабушкой, и старается как можно больше времени посвящать своей 3-летней внучке по имени Селин. Однако, к сожалению, родители нечасто привозят девочку.

«Только обидно: ребенка ты любишь до умопомрачения, а он тебе не принадлежит, потому что он все равно живет со своими родителями. Ты должен у родителей его спрашивать, может ли он приехать», – жалуется исполнительница хита «Сохранив любовь».

Так, по словам Валерии, ее внучка в свои три года очень занята различными делами. Певица подчеркнула, что у ребенка «уже жизнь расписана». При этом она не лезет в воспитание малышки и не дает непрошенных советов. Артистка убеждена, что никто не должен вмешиваться в чужую семью.

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