«Их не переиграешь»: сколько зарабатывают кошки из театра Куклачева

Дрессировщик Дмитрий Куклачев раскрыл заработную плату кошек из театра Юрия Куклачева. Об этом он рассказал корреспондентам НТВ.

Как оказалось, животные участвуют в съемках реклам и прочих проектов, за что им платят настоящие деньги. Более того, у кошек даже есть собственные гримерки.

«Кошка выходит в кадр, делает что нужно и уходит обратно отдыхать к себе в гримерку. Деньги получает театр, чтобы сделать их жизнь комфортной», – пояснил Дмитрий Куклачев.

Интересно, что заработную плату пушистых артистов рассчитывают исходя из того, что нужно сделать питомцу. Так, за один съемочный день животное может получить до нескольких тысяч рублей.

Сцены с кошками заблаговременно репетируют дрессировщики, благодаря чему съемки проходят быстро. Материал снимают за первые несколько дублей.

Однако артистам, по признанию Куклачева, бывает тяжело играть вместе с питомцами, поскольку они могут забрать все внимание зрителей.

«Актерам на самом деле некомфортно находиться с животными в кадре. Кошки такие существа, их не переиграешь никогда. Даже матерые актеры с ними не справятся», – добавил он.

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